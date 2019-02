© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dal fronte dellatraarrivano indicazioni positive con iche tornano a credere. Dopo che il Presidenteaveva chiuso il round di incontri a Pechino parlando di, rimandando a un prossimo giro di colloqui che si sposterà tra qualche giorno aarriva anche la conferma del Presidente Usa,, ha detto ilparlando esplicitamente dinelle trattative.A questo punto l'ipotesi più realistica è che si, fissata ad oggi al. Guadagnare tempo, dunque, per continuare lache, ovviamente resta piuttosto- Lo scorso dicembre, al termine dei lavori del G20 a Buenos Aires, il presidente americano Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping avevano raggiunto l'accordo per una tregua sui dazi di 90 giorni a partire dal 1° gennaio. In quell'occasione Trump aveva accettato di annullare gli aumenti tariffari previsti che, su 200 miliardi di merci esportate dal Paese asiatico verso gli Stati Uniti, sarebbero dovuti salire dala partire dal 2019.