Dazi, l'ra degli Cina contro gli Usa: violato patto Trump-Xi

Ultimo aggiornamento: 16:58

La Cina si oppone con forza all'annuncio degli Usa di nuovi aumenti dei dazi destinati a colpire l'import totale di 550 miliardi di dollari di beni made in China. «Questo protezionismo commerciale unilaterale e prepotente e l'estrema pressione dalla parte americana viola il consenso dei capi di Stato di Cina e Usa, raggiunto a Osaka», ha commentato in via ufficiale il ministero del Commercio, all'indomani del rialzo incrociato di dazi tra i due Paesi, inbase a quanto rilanciato dai media ufficiali di Pechino.La Cina ha annunciato ieri, 23 agosto, che imporrà nuovi dazi dal 5% al 10% su 75 miliardi di dollari di beni made in Usa: si tratta della risposta di Pechino ai dazi americani operativi dal 1° settembre sull'import di prodotti cinesi e a quelli annunciati per ottobre e metà dicembre.E' l'effetto della furia del presidente Trump che ha dichiarato: «Il nostro Paese ha perso, stupidamente, migliaia di miliardi di dollari con la Cina nel corso di tanti anni. Hanno rubato la nostra proprietà intellettuale a un passo di centinaia di miliardi di dollari all'anno e vogliono continuare. Non lo permetterò! Non abbiamo bisogno della Cina, e francamente, staremmo meglio senza», ha scritto su Twitter. Poi l'inquilino della Casa Bianca ha avvertito: «Le grandiose aziende americane devono iniziare immediatamente a cercare alternative alla Cina, incluso portare a casa le loro aziende e la produzione negli Stati Uniti».