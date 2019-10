Dazi USA, Cecilia Malmstroem: 'Ue risponderà a tempo debito'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sette miliardi e mezzo di diritti doganali supplementari su uè entrata in vigore poco dopo mezzanotte (orario di Washington), le 6 in Italia.La scelta degli Stati Uniti di andare avanti con i dazi punitivi sul caso Airbus "". Così ilcommenta l'entrata in vigore dei dazi Usa sui prodotti europei.Una misura che colpisce principalmente Italia, Germania, Francia e Spagna ma, in totale, riguarda oltre 20 Paesi Ue. Nella "black list" soggetta a prelievi aggiuntivi del 25%, per quanto riguarda il made in Italy, figurano; tra i prodotti spagnoli vi sono formaggio fresco, olive e olio d'oliva; i dazi riguarderanno anche vini e formaggi francesi e caffè, biscotti e waffle provenienti dalla Germania.I dazi punitivi sulle esportazioni dall'Unione europea sono stati autorizzati lo scorso 2 ottobre dalla World Trade Organization (Wto), in seguito all'aiuto che l'Unione europea ha illegittimamente dato alla società aerospaziale europea Airbus nello sviluppo e lancio di alcuni suoi modelli (A380 e A350)., che avevano danneggiato l'Europa – la recente ritorsione americana da 7,5 miliardi di dollari è la più consistente nella storia dell'organizzazione mondiale del commercio.