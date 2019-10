Dazi Usa, attesa per verdetto WTO su Airbus: conto salato per l'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel quartier generale della(Wto), l'amministrazionesi prepara a incassare una vittoria attesa da anni negli Stati Uniti: attesa per la pubblicazione del documento che stabilisce l'entità delle compensazioni che Washington può chiedere alla UE per gli aiuti concessi ad Airbus,dalla stessa organizzazione mondiale per il commercio.potenzialmenteper: come sanzione per i sussidi ricevuti negli anni da Airbus, dunque, la World Trade Organization è pronta a riconoscere la possibilità di imporre tariffe sudi dollari di export europeo a Washington (che ne chiedeva 11,2).Unain piena regola che coinvolge diversi settori,e che inevitabilmente colpirebbe al cuore anche il, una preoccupazione espressa negli ultimi giorni anche dal presidente del ConsiglioL'organismo per la soluzione delle dispute, il tribunale della Wto, si è riunito nella giornata di ieri, lunedì 30 settembre, per discutere la questione, senza comunicare la decisione che una volta resa nota potrebbe far scattare le tariffe in poche ore insieme al rischio,di innescare un'altra guerra commerciale, dopo quella train un momento diper il