Dazi, Trump e Xi: probabile incontro in Vietnam a fine febbraio

(Teleborsa) - Un'altra mossa nella delicatissima partita sui dazi. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Presidente cinese Xi Jinping potrebbero incontrarsi a Da Nang, in Vietnam, a fine febbraio. Lo ha riferito una fonte al quotidiano di Hong Kong South China Morning Post.



La data papabile per l'incontro dei due leader, tra 27 e il 28 febbraio, proprio prima che scada, a marzo, la tregua nella guerra commerciale in corso.



Trump questa settimana ha detto che non vedeva l'ora di incontrare Xi per risolvere la guerra commerciale precisando che Xi gli aveva mandato una lettera dicendosi pronto a raggiungere un accordo prima del 1 marzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA