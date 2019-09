(Teleborsa) - Il Presidente americano Donald Trump ha ribadito ancora una volta che un accordo con la Cina sui dazi si verificherà "prima di quanto si possa pensare". Parole che arrivano all'indomani dell'attacco a Pechino nel suo discorso all'ONU.



Appare più cauta la Cina, che pur mostrandosi incline a rispettare gli interessi degli Stati Uniti, mette in guardia la Casa Bianca dal lanciare nuove minacce sul commercio e da possibili interferenze su questioni interne come Hong Kong.



Presente ad un banchetto a New York, che ha visto riuniti delegati statunitensi e cinesi, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha affermato che Pechino non ha intenzione di "giocare al Trono di Spade sul palcoscenico globale" ed ha chiesto a Trump di abbandonare il copione del confronto fra le due economie in favore di una maggiore cooperazione per il beneficio reciproco e del resto del mondo.









