Dazi, accordo parziale Usa-Cina: verso la tregua. Trump incontra il vicepremier Liu He

Gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un accordo parziale che potrebbe portare a una tregua nella guerra commerciale e gettare le basi per un'intesa più ampia. Un accordo più completo che Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping potrebbero firmare più avanti nel corso dell'anno. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti.«Buone cose stanno accadendo negli incontri sul commercio con la Cina. C'è un clima migliore, un po' come ai vecchi tempi. Mi incontrerò con il Vicepremier oggi. A tutti piacerebbe che accedesse qualcosa di significativo», ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. L'inquilino della Casa Bianca incontrerà, infatti, il cicepremier della Cina, Liu He alle 14.45, quando in Italia saranno le 20.45.In un successivo tweet, Trump ha specificato che «una delle grandi cose dell'accordo con la Cina è il fatto che, per vari motivi, non deve passare attraverso il lunghissimo e politicamente complesso processo di approvazione da parte del Congresso. Quando l'accordo è completamente negoziato, lo approverò personalmente per conto del Paese. Veloce e pulito!».