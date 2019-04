Dazi, passi avanti nelle trattative USA-Cina

(Teleborsa) -

Interessanti passi avanti nei negoziati fra USA e Cina, che sarebbero ormai vicinissimi ad un accordo per disciplinare le relazioni commerciali e superare la tagliola dei dazi.



E' quanto riferisce il Financial Times, secondo cui i rispettivi gruppi di negoziatori avrebbero risolto già la gran parte dei nodi nella loro disputa commerciale.



Restano in sospeso solo due punti, la rimozione dei dazi che gli USA hanno già imposto su una serie di prodotti cinesi, che Pechino vorrebbe rimuovere, e le garanzie di attuazione e rispetto dell'accordo, che Washington pretende dalla Cina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA