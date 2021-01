© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Lavarata dall'Italia èa carattere internazionale edegliE' questa – fa sapere Confagricoltura – lanel giugno 2020 sulle disposizioni contenute all'articolo 1, paragrafo 678 della legge italiana n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020). In attesa di una decisione condivisa in ambito Ocse, è stata disposta una tassa consui ricavi dell'anno precedente sulle grandi imprese digitali con un fatturato globale di almeno 750 milioni e incassi "on line" in Italia di"Per il momento - sottolinea il Presidente di Confagricoltura,- non è previsto il varo di misure di ritorsione, ma nel comunicato dell'Ufficio del Rappresentante Usa per i negoziati commerciali (Ustr) diffuso il 6 gennaio scorso si precisa che tutte le possibili opzioni restano aperte. Compresa l'imposizione di dazi aggiuntivi sulle"Vanno assunte tutte le iniziative – prosegue – per evitare un contenzioso diretto tra Italia e Stati Uniti, che andrebbe ad aggiungersi a quelli già in atto a livello europeo. Gli Stati Uniti sono il primo mercato di sbocco fuori dalla Ue per il Made in Italy agroalimentare, con un fatturato annuale che sfiora iIn particolare, siamo i primi fornitori di vini sul mercato statunitense". Nel complesso, le esportazioni italiane si attestano attorno aDa ottobre 2019 – ricorda Confagricoltura – nel quadro del contenzioso sugli aiuti pubblici ai gruppi, sono in vigore dazi aggiuntivi Usa su alcuni prodotti agroalimentari esportati dalla Ue. Per l'Italia i dazi aggiuntivi, pari alcolpiscono formaggi, tra cui"Ci auguriamo - conclude la nota - che con l'insediamento diper mettere fine ai contenziosi bilaterali e per rilanciare il sistema multilaterale di gestione del commercio internazionale, grazie anche a una profonda riforma del WTO. Le intese commerciali – conclude Giansanti – sono sempre la soluzione migliore rispetto ai