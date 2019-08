Dazi, guerra fra USA e Cina entra nel vivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, dove la vittima è l'economia globale, in evidente stato di difficoltà a causa dei venti di protezionismo.Laha annunciato ieri, 23 agosto, che imporrà nuovi: si tratta della risposta di Pechino ai dazi americani operativi dal 1° settembre sull'import di prodotti cinesi.Ma glie rilanciano con una: alzate dal 25% al 30% le tariffe già esistenti su 250 miliardi di beni cinesi dal 1° ottobre ed è stato annunciato un aumento dal 10% al 15% dei dazi in arrivo dal 1° settembre. Poi, da metà dicembre svatteranno altre tagliole su quasi 300 miliardi di dollari di beni.E' l'effetto dellache ha dichiarato: "Il nostro Paese ha perso, stupidamente, migliaia di miliardi di dollari con la Cina nel corso di tanti anni. Hanno rubato la nostra proprietà intellettuale a un passo di centinaia di miliardi di dollari all'anno e vogliono continuare. Non lo permetterò! Non abbiamo bisogno della Cina, e francamente, staremmo meglio senza", ha scritto su Twitter.Poi l'inquilino della Casa Bianca ha avvertito: "Le grandiosedevono iniziare immediatamente a, incluso portare a casa le loro aziende e la".