Dazi, Grana Padano e Parmigiano uniti contro Trump

(Teleborsa) -unitiche ilpotrebbe concedere con l'arbitrato del 30 settembre agli Stati Uniti in merito allaha infatti messo nel mirino anche i, a partire da Grana e Parmigiano.A lanciare l'allarme, oltre ai consorzi di tutela, sono anche le associazioni di categoria, pronte a mobilitarsi in difesa di due eccellenze agroalimentari del Made in Italy.per i sussidi che l'Europa ha garantito al consorzio Airbus, principale concorrente dell'americana Boeing - denuncia- La minaccia è molto grave per il nostro territorio e gli imprenditori agricoli reggiani perché".Secondo i dati dell'associazione, per il Parmigiano Reggiano, gli Stati Uniti sono (dopo la Francia) il secondo mercato export con 10.439 tonnellate di prodotto spedito oltreoceano nel 2018 (+15% rispetto al 2017).I dazi, rileva Cia, avrebbero pesanti ripercussioni anche sul mercato interno italiano. Nei magazzini "sono in stagionatura circa 700mila forme destinate agli Usa:, con la conseguenza che il formaggio dovrà essere collocato su altri mercati. Fin troppo facile prevedere un crollo dei prezzi non solo del formaggio ma anche del latte".Le prime iniziative sono già partite, come quella organizzata da, ospiterà al Villaggio Coldiretti di Bologna produttori, casari, stagionatori, gastronomi e consumatori di Parmigiano Reggiano e Grana Padano nel "" in una serie di iniziative in difesa del prodotto simbolo del Made in Italy.Al Parmigiano day insieme al presidente della Coldirettiparteciperà il presidente del Consiglio: per l'occasione sarà allestita la "prima galleria dei nemici del Parmigiano" per smascherare i falsi scovati con l'operazione verità nei diversi continenti.