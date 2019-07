Dazi, delegazione Usa vola in Cina per trattative commerciali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'attesasull'intesa commerciale tra lanon è ancora arrivata ma proseguono leLo scorso, a margine deldiin, infatti, il Presidentee la controparte cineseavevano raggiunto un accordo incaricando i rispettivi negoziatori di. Grazie alWashington aveva promesso di congelare nuovi dazi dichiarando che i negoziati sonoDa allora il Segretario al tesoroe le lorohanno parlato al telefono.Ora, però, si entra nel vivo.il rappresentante americano per il commercio, accompagnato da un piccola delegazione di funzionari volerà inlunedì 29 luglio per quello che è il primo incontro faccia a faccia da maggio nell'ambito delle trattative commerciali fra gliresterà a Shanghai fino a mercoledì. Lo riportano i media americani citando un funzionario dell'amministrazione Trump.Appena qualche giorno fa, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando dalla Cabinet Room, aveva ripreso ad alzare i toni affermando cheper siglare un'intesa. Dichiarazioni che avevano spento gli entusiasmi, facendo venir meno le speranze per untra i due Paesi.