© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, dall'alimentare alla moda. A lanciare l'allarme, in vista della pubblicazione nei prossimi giorni sul Federal Register della lista di prodotti cui il Governo americano potrà applicare i dazi, è laUna decisione che si inserisce nella disputa interna al settore aereonautico che coinvolge. Secondo indiscrezioni, sulla base della black list già pubblicata sul registro Federale Usa, potrebbero essereNel nostro Paese, in particolare, a pagare le conseguenze di tale misura sarebbe il Made in Italy agroalimentare con – spiega la Coldiretti – ripercussioni su prodotti come formaggi, vini, salumi, pasta, olio extravergine di oliva, ma anche la moda.Una mossa che – denuncia la Coldiretti – sarebbe sostenuta soprattutto dallache, al fine di favorire l'industria del, aveva già chiesto aldi imporre dazi alle importazioni di formaggi europei.che nei primi sei mesi del 2019 – conclude la Coldiretti – ha messo a segno una livello globale.