Dazi, Trump: «Intesa con la Cina prima di quanto si possa pensare»

Il presidente americano Donald Trump ha ribadito ancora una volta che un accordo con la Cina sui dazi si verificherà «prima di quanto si possa pensare». Parole che arrivano all'indomani dell'attacco a Pechino nel suo discorso all'Onu.Le parole di Trump spingono al rialzo Wall Street e di riflesso anche le Borse europee che riducono in modo considerevole le perdite nel finale.Più cauta la Cina, che pur mostrandosi incline a rispettare gli interessi degli Stati Uniti, mette in guardia la Casa Bianca dal lanciare nuove minacce sul commercio e da possibili interferenze su questioni interne come Hong Kong.Presente a un banchetto a New York, che ha visto riuniti delegati statunitensi e cinesi, il ministro degli Esteri Wang Yi ha affermato che Pechino non ha intenzione di «giocare al Trono di Spade sul palcoscenico globale» e ha chiesto a Trump di abbandonare il copione del confronto fra le due economie in favore di una maggiore cooperazione per il beneficio reciproco e del resto del mondo.