(Teleborsa) - Nonostante i tentativi di Washington volti a mitigare la tensione e alla ricerca di un dialogo con Pechino dalle pagine delil massimo giornale cinese, arriva un durissimo monito agli Usa."Avvertiamo gli Stati Uniti di non sottovalutare la capacità della Cina di salvaguardare i propri diritti e interessi allo sviluppo. Non dite che non vi avevamo avvisato.si legge nell'articolo i cui toni sono tra i più duri dall'inizio dell'escalation con gli Usa. "Se qualsiasi Paese volesse usare prodotti fatti con le esportazioni di terre rare cinesi per contenere lo sviluppo della Cina, il popolo cinese non ne sarebbe felice" ha commentato un, l'agenzia di pianificazione economica del governo cinese, secondo quanto ha riportato ieri notte il Global Times.Già la settimana scorsa,materiali fondamentali per la realizzazione di prodotti tecnologici, aveva fatto sorgere l'. Con il 71% della produzione globale nel 2018, Pechino è il primo produttore mondiale di terre rare mentrePotrebbe, dunque, essere questa lafrenando ulteriori ritorsioni da parte di Trump. Se l'ultimo round di dazi Usa, dal 10% al 25%, potrebbe avere un impatto limitato sulle politiche della Cina, un'ulteriore stretta porterebbe, infatti, a una più aggressiva reazione di allentamento. Secondo unL'agenzia ha stimato una crescita in frenata al 6,1% nel 2019 e nel 2020, a fronte del 6,6% del 2018 e del 6-6,5% ipotizzato da Pechino a marzo.