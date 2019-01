(Teleborsa) - A margine della 3 giorni di colloqui sul commercio tra Stati Uniti e Cina, andati in scena nella Capitale cinese tra il 7 ed il 9 gennaio, giungono reazioni positive da parte del portavoce del Ministero del Commercio di Pechino, Gao Feng. I negoziati, "Lunghi" e portati avanti "con serietà da entrambe le parti", hanno consentito "passi in avanti su temi strutturali", come "trasferimento di tecnologia e protezione della proprietà intellettuale".



"Sono state gettate le basi comuni per affrontare le questioni di comune preoccupazione", ha continuato il portavoce nel corso della conferenza streaming settimanale. Segnali incoraggianti, dunque, chiudono la prima tranche di trattative, già giudicata positivamente dagli interlocutori statunitensi e dal Presidente Donald Trump. © RIPRODUZIONE RISERVATA