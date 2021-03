5 Marzo 2021

(Teleborsa) - Dopo l'accordo con cui gli Stati Uniti hanno sospeso temporaneamente (per quattro mesi) tutti i dazi sulle esportazioni dirette dal Regno Unito agli USA derivanti dalla controversia Boeing-Airbus, nel tentativo di raggiungere una soluzione negoziata alla lunga controversia, la CIA-Agricoltori Italiani si augura una soluzione analoga anche per l'Unione europea.

"Il nostro auspicio è che ora la Commissione UE acceleri e rafforzi le iniziative per arrivare al medesimo risultato con l'amministrazione Biden - ha commentato il presidente nazionale di CIA, Dino Scanavino - segnando finalmente un ritorno al dialogo e al multilateralismo, attraverso accordi e decisioni condivise sulla vicenda Airbus e Boeing, per sorpassare l'incubo dazi doganali e ampliare, invece, le opportunità di creare ricchezza attraverso l'export, prima di tutto quello Made in Italy".

L'eliminazione dei dazi sosterrebbe l'export agroalimentare, che già combatte con gli effetti della pandemia, sottolinea la CIA. Il settore, particolarmente sensibile agli scambi commerciali, ha un export che vale oltre 42 miliardi di euro nel 2020. E proprio gli Stati Uniti rappresentano un mercato strategico per le esportazioni di cibo e bevande italiani, con un valore complessivo vicino ai 5 miliardi.

Ancora di più in questa fase storica, segnata dal Covid, "è urgente favorire accordi commerciali multilaterali e bilaterali. Trattative - ha sottolineato il presidente di CIA - che possano trasformare il valore riconosciuto dal consumatore finale in valore economico per le imprese agricole e che includano, sempre e in modo inequivocabile, il rispetto del principio di reciprocità delle regole commerciali".