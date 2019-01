Dazi, Casa Bianca smentisce interruzione negoziati USA-Cina

(Teleborsa) - Nessona interruzione dei colloqui fra USA e Cina sul nodo dazi. Lo ha precisato Larry Kudlow, portavoce della Casa Bianca e direttore del National Economic Council, smentendo le ricostruzioni della stampa americana che parlavano di "cancellazione" di un incontro questa settimana. Ipotesi che ieri ha fatto crollare Wall Street ed ha avuto impatti sulle altre borse mondiali.



Il consigliere economico di Tump ha anzi precisato che la prossima settimana il vicepremier cinese Liu He sarà a Washington per un nuovo round di trattative, nel corso della tregua di tre mesi decisa dalle due superpotenze per superare le loro divergenze commerciali.



Kudlow ha definito l'imminente incontro "molto, molto importante" e "determinante" per raggiungere un accordo sui dazi.



(Foto: Matt H. Wade CC BY-SA 3.0) © RIPRODUZIONE RISERVATA