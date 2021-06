Dave, quotazione da 4 miliardi a Wall Street tramite SPAC

(Teleborsa) - Dave, app fintech che aiuta i clienti statunitensi a evitare commissioni di scoperto addebitate dalle banche tradizionali, si quoterà a Wall Street tramite la fusione con la SPAC VPC Impact Acquisition Holdings III, sponsorizzata dalla società di private equity Victory Park Capital. L'accordo valuta la nuova società circa 4 miliardi di dollari.

Lanciata nel 2017, Dave ha circa 10 milioni di clienti e stima di aver aiutato i clienti a evitare quasi 1 miliardo di dollari di commissioni di scoperto (attraverso la sua funzione di punta, ExtraCash) e a guadagnare oltre 200 milioni di dollari (attraverso la sua bacheca di lavoro in gig-economy, Side Hustle). Nel dicembre 2020, la società ha lanciato Dave Banking, un conto e una carta di debito senza canone mensile che ha attirato più di 1,3 milioni di clienti.

"In Dave, ci impegniamo a migliorare la salute finanziaria dei nostri membri - ha affermato Jason Wilk, CEO di Dave - Riteniamo che il sistema finanziario tradizionale non sia riuscito a fornire risultati e oggi più di 150 milioni di persone hanno bisogno del nostro aiuto per costruire la loro stabilità finanziaria. Dave sta rivoluzionando il settore bancario con i propri prodotti finanziari innovativi e sta avendo un impatto significativo sulla vita dei nostri clienti".

Dave ha raccolto, negli anni, finanziamenti da grandi investitori come Norwest, Section 32, Capital One, Mark Cuban Companies, The Kraft Group, SV Angel e The Chernin Group. Il CdA include Jason Wilk; Dan Preston, CEO di Metromile; Bill Maris, fondatore di Google Ventures; Parker Barrile, partner di Norwest Venture Partners; e il famoso miliardario Marco Cuban. La SPAC, acronimo di Special Purpose Acquisition Company, è un veicolo di investimento costituito per raccogliere capitali sul mercato attraverso la quotazione in Borsa; i capitali raccolti nella IPO sono destinati ad essere impiegati per un'operazione di acquisizione di una società target.