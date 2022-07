Datrix, ricavi 1° semestre +23% con estero e consolidamento Adapex

Datrix chiude il primo semestre con ricavi pari a 6,7 mln di Euro, in progresso del 23% rispetto al dato proforma del primo semestre del 2021, che include il consolidamento della società Adapex dal 1° gennaio 2021.



L'Area AI per Data Monetization registra ricavi per 1,9 mln di Euro in crescita del 38% rispetto al dato proforma al 30 giugno 2021 (1,4 mln di Euro).



Crescono inoltre n la percentuale dei ricavi realizzati all'estero, pari al 31% del totale dei ricavi consolidati, per un valore di 2,1 mln di Euro al 30 giugno 2022, ed il valore dei ricavi ricorrenti, che raggiungono il 73% sul totale dei ricavi realizzati dal Gruppo, per un valore di 4,9 mln di Euro al 30 giugno 2022.

(Teleborsa) -