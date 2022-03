Datrix, Nestlé conferma e amplia commessa per progetti di data analysis

(Teleborsa) - Datrix, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nello sviluppo di soluzioni di Augmented Analytics e Modelli di Machine Learning, è stato scelto da Nestlé per il nono anno consecutivo per la gestione dei progetti martech e di data analysis per l'ottimizzazione digitale delle marche e dei siti web Nescafé Dolce Gusto, Nestlé Buona la vita, Garden Gourmet, Nescafé, Friskies, Gourmet Gatto, Proplan, Purina One, Purina Shop. In aggiunta con il 2022 Datrix si aggiudica anche l'attività su Malta.

L'obiettivo è ottimizzare in modo data-driven le properties digitali italiane e maltesi, raccogliendo i bisogni degli utenti e clienti da fonti interne ed esterne, migliorando conseguentemente la qualità della presenza sul web e nei motori di ricerca, e massimizzando i risultati di traffico provenienti dal canale organico digitale.

"La nostra conferma sull'Italia e l'aggiudicazione di Malta - ha commentato Mauro Arte, direttore generale di Datrix - rappresenta un forte riconoscimento di un player così importante nei confronti della bontà del nostro lavoro, basato principalmente sull'analisi dei dati finalizzata ad estrarne degli insight di business effettivamente azionabili e misurabili attraverso l'utilizzo di strumenti affidabili e consolidati".

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)