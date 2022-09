Datrix, Alantra abbassa target price e stime

(Teleborsa) - Alantra ha abbassato a(da 4,5 euro) il suosu Datrix, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning, mantenendo ilsul titolo a "". L'upside potenziale è superiore al 50%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre del 2022, che si è chiuso con ricavi consolidati pari a 7,1 milioni di euro (+48%) e un risultato netto consolidato di -1,6 milioni di euro (-1,2 milioni di euro nel primo semestre del 2021).Gli analisti hannodella top line per il 2022 e il 2023, rispettivamente del 6% e del 3%, per incorporare i ritardi registrati in Europa durante il primo semestre. Le stime per il 2024 sono pressoché invariate. Ora si aspettano che Datrix raggiunga ilper quanto riguarda l'nell'anno fiscale 2022.Viene ricordato che Datrix continua a fare, con 4 target già individuati. Un potenziale accordo di fusione e acquisizione potrebbe concretizzarsi entro il primo trimestre del 2023. Gli obiettivi sono principalmente società statunitensi con tecnologia proprietaria scalabile e in rapida crescita e forti team di gestione.