Dating online, Bumble acquisisce l'app francese Fruitz

(Teleborsa) - Bumble, società quotata al Nasdaq e attiva nel settore degli incontri online, ha annunciato l'acquisizione di Fruitz, una delle app di appuntamenti in più rapida crescita in Europa. Dal suo lancio nel 2017, l'app francese Fruitz ha visto una rapida crescita in Francia, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna e Canada. L'app di appuntamenti è particolarmente apprezzata dalla Gen Z, sottolinea la nota che annuncia l'acquisizione, di cui non sono stati divulgati dettagli finanziari.

Si tratta della prima acquisizione di Bumble. "Fruitz è una scelta naturale all'interno di Bumble, a complemento delle sue app Bumble e Badoo esistenti", spiega la società statunitense. I fondatori e il team di Fruitz rimarranno e guideranno l'app all'interno del nuovo gruppo. Bumble ora include le app Bumble, Badoo e Fruitz, può contare su oltre 800 dipendenti e ha uffici chiave ad Austin, Londra, Barcellona, Parigi e Mosca.