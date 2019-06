Dassault e Airbus svelano il prototipo del New Generation Fighter

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Svelato al salone aerospaziale di Parigi Le Bourget il prototipo del, frutto della collaborazione industriale trae dell'intesa sull'asse franco-tedesco che ha richiamato ufficialmente l'interesse della Spagna. Un programma ambizioso, quello0 deli cui modelli New Generation Fighter e Remote Carriers hanno attratto l'attenzione nella giornata inaugurale del, Presidente e Chief Executive Officer (CEO) di Dassault Aviation e, CEO di Airbus Defense and Space, hanno mostrato i modelli al Presidente della Repubblica francese,e al ministro francese delle Forze armate,, ql ministro federale della Difesa tedesco,e al ministro della Difesa spagnolo,, la quale ha sancito l'ingresso della Spagna come partner nel programma FCAS (Future Combat Air System) di sesta generazione.Secondo i programmi, Joint Concept Study, assegnato a Dassault Aviation e Airbus nel gennaio 2019, sarà completato nel 2021 e il New Generation Fighter (NGF), Remote Carrier (RC) e Air Combat Cloud (ACC) sarà pronto a volare nel 2026. Intanto il primo passaggio in termini industriali, ovvero il contratto da assegnare a Dassault Aviation e Airbus per la prima fase dimostrativa, è atteso nel prossimo autunno.