Procter & Gamble rilancia lo stabilimento di Pomezia

La "casa" del Dash si trasforma e coglie le sfide dell'industria 4.0. È stata inaugurato oggi lo storico impianto di Procter & Gamble di Pomezia, che dopo quattro anni di ristrutturazione svela il suo nuovo aspetto. Il sito, che è nato nel lontano 1963, ha contribuito al passaggio in Italia dal detersivo in polvere con il fustino circolare al detersivo liquido fino ad arrivare a quelli monodose e alle capsule PODs. Da Pomezia, più precisamente da Santa Palomba nel bel mezzo dell'area pontina, parte la produzione che raggiunge tutto il Mediterraneo, ma anche il Medio Oriente e l'Africa.«È stata la più grande trasformazione mai avvenuta in un impianto Procter & Gamble in Italia, un importante cambiamento nelle tecnologie e nell’organizzazione che hanno portato il sito produttivo P&G di Pomezia a diventare un’eccellenza a livello globale», commenta Franco Giannicchi, presidente ed amministratore delegato di Procter & Gamble Sud Europa.Sostenibilità, valorizzazione del capitale umano e sicurezza sono i pilastri su cui si fonda la nuova versione dello stabilimento. La trasformazione ha interessato varie aree con significativi investimenti nelle strutture operative e nella formazione del personale. L’impianto di produzione di detersivo in polvere è stato sostituito da un ulteriore impianto per la produzione di detersivo liquido ultra-moderno e tra i più efficienti in P&G, che va ad aggiungersi a quelli già esistenti. Oltre 3500 tonnellate di acciaio, inoltre, sono state smaltite in maniera completamente sostenibile e in totale sicurezza. L’impianto di produzione di materie prime, ingredienti base dei detersivi, è stato ulteriormente potenziato. L’area magazzino è stata ampliata e modernizzata per diventare una delle più avanzate in tutta l'Europa.Non manca l'attenzione all'ambiente: rispetto all’anno di riferimento 2010 l'impianto P&G di Pomezia non invia rifiuti in discarica, ha ridotto del 52% l’utilizzo di energia (il 70% dell’energia utilizzata dallo stabilimento è prodotta in casae il rimanente proviene da fonti rinnovabili) e del 36% l’utilizzo di acqua, per unità di produzione. Le emissioni di CO2, inoltre, sono diminuite dell’82%. In termini di sostenibilità ambientale, infatti, l'impianto ha già raggiunto gli obiettivi interni fissati per il 2020 dalla P&G.Oltre a essere uno stabilimento sostenibile, è anche uno stabilimento a forte vocazione femminile. Le donne, infatti, sono oltre il 30% a livello manageriale e raggiungono il 60% nei ruoli di leadership dei reparti operativi.«La trasformazione avvenuta a Pomezia dimostra ancora una volta la nostra attitudine di guardare al futuro ed ai cambiamenti come ad una opportunità per servire meglio i nostri clienti ed i nostri consumatori e sviluppare il business con prodotti di qualità. Abbiamo fatto leva sulle nostre capacità tecniche, determinazione, spirito di innovazione ed agilità per essere sempre più competitivi, passando da un impianto prettamente italiano ad un impianto globale, punto di riferimento per la produzione di detersivi liquidi (con lo storico marchio Dash) ed ottenendo, allo stesso tempo, risultati ragguardevoli in ambito sicurezza e sostenibilità», ha dichiarato il direttore del'impianto Michele Ederone nel corso dell'evento.«Lo stabilimento di Pomezia è il simbolo di come si dovrebbe agire di fronte al cambiamento: con determinazione, coesione e visione. Ha saputo evolvere creando il connubio perfetto tra esperienza e innovazione sostenibile. I suoi 60 anni di storia sono il pilastro su cui poggiarsi per guardare al futuro con fiducia, rinnovandosi per migliorare costantemente la qualità della produzione e del lavoro e rispondere ai bisogni dei consumatori italiani e mondiali. Siamo fieri di affermare che lo stabilimento di Pomezia è un fiore all’occhiello mondiale nella famiglia di P&G. Un sito italiano che, siamo convinti, continuerà a distinguersi anche in futuro per la sua capacità innovativa e per la qualità, l’impegno e lo spirito di squadra unico delle sue persone», ha aggiunto Franco Giannicchi, presidente e amministratore delegato P&G Sud Europa.