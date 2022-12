Danske Bank, Standard Ethics declassa rating dopo scandali

Mercoledì 21 Dicembre 2022, 09:30







(Teleborsa) - Standard Ethics ha declassato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di Danske Bank a "E". Si tratta del terzo notch su nove della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità, pari a un giudizio "Very Low". Il Corporate SER della Banca era stato precedentemente "Sospeso".



Il rating della banca danese - che opera principalmente nei paesi nordici - è stato sospeso da settembre 2018 ad oggi causa del "Danske Bank Money Laundering Scandal" emerso nel 2017-2018 e definito "uno dei più grandi scandali di riciclaggio di denaro".



Dopo un periodo di monitoraggio Standard Ethics riassegna un rating, il quale tiene conto di nuovi eventi in relazione al GDPR (General Data Protection Regulation) e questioni fiscali.



La settimana scorsa Danske Bank si è dichiarata colpevole di frode bancaria e ha patteggiato una multa da 2 miliardi di dollari come parte di un accordo con gli Stati Uniti a seguito di un'indagine su miliardi di dollari in pagamenti illeciti provenienti da clienti ad alto rischio in Russia e altrove.