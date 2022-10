Danone migliora guidance 2022 dopo vendite più forti della attese

(Teleborsa) - Danone, multinazionale francese di prodotti alimentari, ha registrato unpari a 7,3 miliardi di euro nel, in crescita del +9,5% a perimetro omogeneo (battendo le aspettative degli analisti per un +6,9%), con un effetto prezzo del +10,9% e volume/mix in calo del -1,4%. Su base reported, le vendite sono aumentate del +19,1%, beneficiando in particolare di un effetto cambio positivo del +7,6%, riflettendo in particolare l'Le vendite sono state trainate anche da un contributo organico positivo dellealla crescita del +1,4%, nonché da unleggermente negativo del -0,2%, derivante principalmente dall'impatto della cessione di Vega."Il terzo trimestre è stato un altro trimestre di forte crescita, con vendite in aumento del +9,5% su base omogenea, guidate da un'accelerazione sequenziale della- ha commentato il- Ora prevediamo una crescita delle vendite di LFL tra +7 e +8% per l'intero anno 2022"."Continuiamo ain modo responsabile e disciplinato, concentrandoci sulla qualità della nostra esecuzione e reinvestindo dietro i nostri marchi e capacità", ha aggiunto.Danone hae ora prevede una crescita delle vendite like-for-like trainata dal prezzo ora prevista tra il +7 e il +8%, contro il +5 e il +6% in precedenza. Il margine operativo ricorrente è previsto superiore al 12%.