Danone conferma guidance nonostante calo ricavi

(Teleborsa) - Pioggia di vendite su Danone, che sta perdendo il 4% sulla Borsa di Parigi. Oggi il colosso alimentare francese ha annunciato, relativamente al terzo trimestre, un calo delle vendite del 4,4% a 6,1 miliardi di euro, principalmente a causa dell'effetto cambi. Al netto di questo, i ricavi risultano in miglioramento dell'1,4%.



Il Gruppo ha comunque confermato la guidance per l'intero esercizio che prevede una crescita a doppia cifra dell'utile per azione (a tassi costanti). © RIPRODUZIONE RISERVATA