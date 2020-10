Danieli, ok assemblea a bilancio e dividendo

(Teleborsa) - L'Assemblea dei Soci di Danieli ha approvato il bilancio d'esercizio al 30 giugno 2020 che presenta una perdita per Euro 2,8 Milioni. Il patrimonio netto di Danieli al 30 giugno 2020 ammonta a Euro 824 Milioni.

Gli azionisti hanno approvato la distribuzione di dividendo pari a Euro 0,1400 per ogni azione ordinaria ed Euro 0,1607 per ogni azione di risparmio. Tale dividendo verrà messo in pagamento - al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla "record date" di seguito indicata e al lordo delle eventuali ritenute di legge - a decorrere dal 25 novembre 2020, previo stacco della cedola n. 42 in data 23 novembre 2020, e con "record date" (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso) il 24 novembre 2020.

L'assemblea ha deliberato, su proposta del Consiglio di amministrazione, di nominare quale consigliere di amministrazione Antonello Mordeglia per l'integrazione del CdA di Danieli a seguito di dimissioni di un amministratore e successiva cooptazione.

L'assemblea ha inoltre approvato la proposta del socio Sind International circa la distribuzione di un dividendo straordinario pari ad Euro 1,20 per ogni azione ordinaria e per ogni azione di risparmio, per un importo complessivo di circa 89,3 milioni di Euro. Il pagamento del dividendo straordinario sarà comunque subordinato sia all'approvazione dell'operazione di conversione obbligatoria da parte degli azionisti di risparmio, che alla circostanza che, il complessivo valore di liquidazione delle azioni di risparmio per le quali sarà esercitato il diritto di recesso, non superi l'importo di Euro 20.000.000. La data di pagamento (previo stacco della cedola n. 43) sarà, quindi, successiva alla verifica circa l'avveramento di suddetta condizione, ma in ogni caso anteriore all'esecuzione della conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, e sarà comunicata – non appena definita con Borsa Italiana – nei modi di legge.

Fermo restando quanto sopra, il dividendo straordinario verrà interamente tratto dalla riserva straordinaria che, al 30 giugno 2020, ammonta ad Euro 774.423 (migliaia).

© RIPRODUZIONE RISERVATA