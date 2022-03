Danieli, nuovi ordini da Nucor per oltre 650 milioni di dollari

(Teleborsa) - Danieli, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di macchine e impianti per l'industria siderurgica, ha ricevuto nuovi ordini per un valore superiore a 650 milioni di dollari da Nucor Corporation, società statunitense operativa nel settore della siderurgia. Si tratta della maggiore commessa a livello mondiale per macchinari e automazione degli ultimi 20 anni. Il produttore americano ha scelto la tecnologia di laminazione diretta QSP-DUE Danieli Universal Direct Rolling per un nuovo impianto da costruire ex novo in West Virginia per la produzione di nastri di acciaio di qualità laminati a caldo, nonché la tecnologia di laminazione a freddo e linee di processo per due progetti per nastri di acciaio laminati a freddo.

L'avviamento di questi impianti comincerà verso la metà del 2024 e il funzionamento è previsto entro la fine del 2024. L'impianto sarà gestito con le tecnologie di processo avanzate di Danieli Automation basate sull'uso dell'intelligenza artificiale. I pulpiti di comando Q3 aiuteranno gli operatori di Nucor Steel nella supervisione degli impianti interamente automatizzati, utilizzando analisi di big data e sistemi operativi di fabbricazione Q3. Le soluzioni robotizzate accresceranno la sicurezza dell'impianto gestito secondo il concetto "zero men on the floor", cioè in grado di funzionare senza la presenza di personale in laminatoio.