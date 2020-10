Danieli, CdA ritira proposta distribuzione dividendo straordinario

(Teleborsa) - Il CdA di Danieli & C ha deciso di ritirare la proposta di distribuzione del dividendo straordinario, al punto 6 dell'odg dell'Assemblea convocata per il giorno 28 ottobre 2020. La proposta prevedeva la distribuzione di un dividendo straordinario, subordinatamente all'esecuzione della conversione obbligatoria delle azioni di risparmio, al punto 9 dellì'odg della stessa assemblea.



La decisione è stata presa in considerazione della proposta pervenuta dal socio di controllo Sind International, che prevede un incremento del dividendo da 0,78 euro a 1,20 euro per le azioni di risparmio ed il pagamento in data successiva all'Assemblea e comunque prima dell'esecuzione della conversione obbligatoria. © RIPRODUZIONE RISERVATA