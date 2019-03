Dalle ore 19 cieli europei interdetti ai Boeing 737 MAX 8 e 9

(Teleborsa) - Anche l'Europa chiude l'intero spazio aereo dell'Unione ai voli dei Boeing 737 MAX 8 e 9 a seguito dei due tragici incidenti di domenica scorsa ad Addis Abeba e dell'ottobre scorso in Indonesia. Lo ha deciso l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) dopo i provvedimenti disposti da altri Paesi, tra cui Regno Unito e Italia. ENAC aveva inizialmente comunicato la sospensione dei voli a partire dalle 21 di stasera 12 marzo 2019.



"A titolo precauzionale - recita un comunicato dell'ente comunitario - l'Easa ha emesso una ordinanza che sospende tutte le operazioni dui volo di tutti i 737-8 MAX e 737-9 MAX in Europa". Sospesi anche i sorvoli, tutti i voli provenienti nell'Ue o in partenza dall'Unione con gli stessi modelli. © RIPRODUZIONE RISERVATA