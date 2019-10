Dal governo proposta di stanziare 2,5 mld in manovra, sindacati insoddisfatti

(Teleborsa) - Il Governo si è detto disponibile a stanziare 2,5 miliardi in manovra di bilancio per abbassare il cuneo fiscale. Ma dai sindacati, dopo l'incontro al Ministero dell'Economia arrivano parole di delusione.



Questa cifra "non è adeguata. Sono necessarie - affermano i sindacati - altre risorse per consentire la redistribuzione del reddito". Il Governo si è riservato di fare ulteriori approfondimenti e si è detto pronto a rivedere i sindacati in un prossimo incontro, forse domenica. © RIPRODUZIONE RISERVATA