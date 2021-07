Daimler-Volvo-Traton, accordo per costruire rete di ricarica per camion e bus elettrici

Lunedì 5 Luglio 2021, 11:45

(Teleborsa) - I tre produttori di veicoli commerciali Daimler, Traton e Volvo hanno firmato un accordo non vincolante per l'installazione e la gestione di una rete di ricarica pubblica per autocarri e autobus a batteria in tutta Europa. L'obiettivo comune, si legge in una nota congiunta, è "avviare e accelerare la creazione di infrastrutture di ricarica per aumentare la fiducia dei clienti e sostenere la trasformazione dell'UE in un trasporto a impatto climatico zero".

L'accordo pone le basi di una futura joint venture - partecipata in parti uguali dalle tre aziende - che prevede di iniziare le operazioni nel 2022. I tre produttori intendono investire insieme 500 milioni di euro per installare e gestire almeno 1.700 punti di ricarica ad alte prestazioni vicini alle autostrade e in punti logistici chiave (entro cinque anni dalla costituzione della joint venture).

"L'obiettivo comune dei produttori di camion europei è raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 - ha commentato Martin Daum, CEO di Daimler Truck - Tuttavia, è fondamentale che la costruzione della giusta infrastruttura vada di pari passo con la messa in circolazione di camion a emissioni zero di CO2. Insieme a Traton e Volvo, siamo quindi molto entusiasti di compiere questo passo pionieristico per stabilire una rete di ricarica ad alte prestazioni in tutta Europa".