Daimler taglia le previsioni, impatto peserà su utile

(Teleborsa) - Nuovo profit warning per Daimler. La casa automobilistica tedesca per la terza volta ha tagliato le stime di profitto per il 2019, dopo quello lanciato in scia ai nuovi test di emissione e ad una disputa legale sull'impianto dell'aria condizionata



"L'aumento di accantonamenti per vari procedimenti governativi in corso e per le misure collegate ai veicoli diesel" impatterà "sui profitti del secondo trimestre" e sarà preso in considerazione nell'ebit del gruppo". Il risultato operativo è previsto piatto per l'anno in corso. L'ammontare degli accantonamenti, spiega Daimler in una nota, viene stimato nella parte "alta" di un valore milionario "a tre cifre".



Sulla scia della notizia il titolo Daimler quotato sulla piazza di Francoforte sta cedendo oltre 3 punti percentuali trascinando al ribasso l'intero settore auto a livello europeo. L'indice DJ Stoxx Auto perde l'1,02%.





© RIPRODUZIONE RISERVATA