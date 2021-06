1 Giugno 2021

(Teleborsa) - Daimler e Nokia hanno annunciato oggi di aver firmato un accordo di licenza per mettere fine alla disputa sui brevetti tecnologici che era arrivata davanti ai tribunali tedeschi e alla Commissione Europea. In base all'accordo, si legge in una nota congiunta, "Nokia concede in licenza la tecnologia delle telecomunicazioni mobili a Daimler e riceve un pagamento in cambio. Le parti hanno concordato di risolvere tutte le controversie pendenti tra Daimler e Nokia, inclusa la denuncia di Daimler contro Nokia alla Commissione europea. I termini dell'accordo rimangono riservati come concordato tra le parti".

La disputa tra il produttore tedesco di automobili e di mezzi di trasporto e la multinazionale finlandese produttrice di apparecchiature per telecomunicazioni riguardava soluzioni tecnologiche per la navigazione e la comunicazione. Nokia aveva accusato Daimler di non aver pagato la licenza per il loro utilizzo. Dal canto suo l'azienda tedesca sosteneva di sfruttare sistemi forniti da Here, azienda di Berlino operativa nei servizi di geolocalizzazione, che è stata acquisita da Daimler (in consorzio con Audi e BMW) dalla stessa Nokia. La controversia, a livello più ampio, riguardava chi nella catena di produzione dovesse pagare per l'uso delle tecnologie di navigazione, specialmente quanto ci sono terze parti tra il detentore dei brevetti e il produttore dei veicoli.

L'accordo "è una pietra miliare estremamente significativa che convalida la qualità del nostro portafoglio di brevetti, il contributo della ricerca e sviluppo di Nokia all'industria dei veicoli connessi e le opportunità di crescita per il nostro programma di licenze automobilistiche", ha affermato Jenni Lukander, presidente di Nokia Technologies. "Accogliamo con favore l'accordo, da un punto di vista economico e perché evitiamo lunghe controversie", ha affermato Daimler in una nota separata.