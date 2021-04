23 Aprile 2021

(Teleborsa) - Daimler, gruppo tedesco che controlla anche il marchio Mercedes-Benz, ha riportato vendite in crescita del 13% a 728.600 auto e veicoli commerciali nel primo trimestre dell'anno. I ricavi sono saliti a 41 miliardi di euro (37,2 miliardi nei primi tre mesi del 2020). L'EBIT è balzato a 5.748 milioni da 617 milioni di euro e l'utile netto attribuibile agli azionisti è stato di 4.290 milioni di euro (nel Q1 2020 di 94 milioni), portando a un aumento dell'utile per azione a 4,01 euro, contro gli 0,09 euro dello stesso periodo del precedente esercizio.

Alla luce di questi dati il gruppo ha alzato le proprie stime per l'intero esercizio in termini di margine sulle vendite. Per la divisione Mercedes il dato atteso è compreso tra il 10 e il 12%, per i camion e gli autobus tra il 6 e il 7% e per la divisione Mobility tra il 14 e il 15%. La società di Stoccarda ha comunque sottolineato che che la scarsità globale di semiconduttori potrebbe continuare ad avere un impatto sulle vendite nel secondo trimestre.

"Le consegne, i ricavi e i profitti sono aumentati in modo significativo, in particolare grazie ai venti favorevoli in Cina, un forte mix di prodotti e prezzi favorevoli, e dal supporto arrivato dal miglioramento delle prestazioni industriali e dal controllo dei costi - ha affermato il CFO Harald Wilhelm - Dopo questo inizio promettente, siamo molto fiduciosi di poter tenere il passo per migliorare i nostri margini in modo sostenibile e allo stesso tempo espandere la nostra gamma di veicoli elettrici".

La società ha ricordato che sta lavorando allo spin-off di Daimler Truck, con la creazione di due società pure-play: una focalizzata su auto e furgoni e l'altra su camion e autobus. Il gruppo tedesco prevede che una quota di maggioranza significativa in Daimler Truck sarà distribuita agli azionisti di Daimler e che il completamento del piano e la quotazione di Daimler Truck alla Borsa di Francoforte dovrebbero essere completate entro la fine del 2021.