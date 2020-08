Dai viaggi alle novità tecnologiche: le spese a cui non sappiamo rinunciare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Daimolte le spese accessorie a cui gli italiani non sanno, o per meglio dire, non riescono a rinunciare. Questa la fotografia dell'indagine che Facile.it ha commissionato all'istituto di ricerca mUp Research in collaborazione con Norstat, condotta poco prima dell'inizio del lockdown, che ben raccontaAll'esplicita domanda: "Quali sono le spese accessorie che incidono maggiormente sul tuo portafoglio e alle quali fai fatica a rinunciare?", il 23% dei rispondenti, pari a 10.000.000 di italiani, ha risposto:percentuale che sale al 29% se si considerano i residenti al Centro Italia.Alsi posizionanoil 21,9% del campione, pari a 9.600.000 individui, ha ammesso di non poterne fare a meno. Medaglia di bronzo allecon il 20,9% dei rispondenti, pari a circa 9.200.000 italiani, che ha ammesso di destinare parte consistente del proprio budget a questa. Fenomeno questo, fortemente correlato al crescere dell'età: si va dal 7,5% dei rispondenti con un'età compresa fra i 18 e i 24 anni, fino ad arrivare al 27% degli adulti con più di 55 anni.Molti i piaceri della vita a cui gli italiani non sanno dire di no. Il 18,9% si è dichiarato maniaco delle, percentuale che sale al 24,5% se si considera il campione femminile. Ildei rispondenti, invece, non riesce a fare a meno di un buon ristorante, mentre ildegli intervistati, pari a 5.600.000 di italiani, ha dichiarato di spendere unaper fortuna, anche quelli che non riescono a dire no aIl fumo non è la sola cattiva abitudine a cui gli italiani non riescono a rinunciare. Scorrendo i dati si scopre che bennostri connazionali (8,8% del campione intervistato) dichiara di amare il brivido che dà il tentarelotterie e scommesse. A rispondere in questo modo soprattutto gli, che rappresentano il 10,7% del campione.