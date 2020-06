(Teleborsa) - La Corte dei conti "ha registrato lo schema di decreto per l'anticipo del Tfs/Tfr". Lo comunica in una nota la ministra della Funzione pubblica, Fabiana Dadone, precisando che il ministero è ora "in attesa della restituzione formale dell'atto".



Si tratta, continua la nota, di "un ulteriore e rapido passaggio che ci consentirà di dare seguito alla convenzione con Abi per fissare così le condizioni più vantaggiose possibili a beneficio dei tanti pensionati della Pa che attendono questa importante misura".



"Non basta sancire dei diritti sulla carta, bisogna anche darne la certezza effettiva. Questo è uno degli obiettivi che mi sono posta sin dall'avvio del mio mandato", conclude la ministra. © RIPRODUZIONE RISERVATA