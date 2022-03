Da Trapani continuità territoriale operata da Albastar

Giovedì 10 Marzo 2022, 16:45







(Teleborsa) - In vendita i voli delle tratte in continuità territoriale operati dalla compagnia aerea Albastar dall'aeroporto di Trapani Birgi.



Oltre ai collegamenti verso Brindisi, Napoli e Parma, già operati in regime di continuità territoriale da dicembre 2020, la compagnia iberica si è aggiudicata il bando di gara di Enac per la riassegnazione delle tratte verso Ancona, Perugia e Trieste lasciate dal vettore Tayaranjet, che prenderanno il via a partire dal 27 marzo 2022, inizio della stagione estiva. ùù



L'aeroporto di Trapani Birgi è terza base operativa in Italia del vettore aereo Albastar, con undici collegamenti a tariffe riservate per tutti i residenti della Sicilia.