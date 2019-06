Da Salvini note di ottimismo sulla Newco Alitalia

(Teleborsa) - Lo sbilanciamento positivo del vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini, il quale intervenendo a Porta a Porta ha parlato di soluzione in dirittura d'arrivo per Alitalia, farebbe ritenere che l'inevitabile rinvio della scadenza del 15 giugno per la presentazione della offerta per dare vita alla Newco avente come obiettivo il rilancio della compagnia aerea, sia da addebitare alla necessità di definire i termini dell'operazione con ingresso del quarto socio.

Salvini non ha fatto mistero che, accanto alla capocordata Fs, al partner industriale Delta Airlines e alla quota ministeriale rappresentata dalla conversione degli interessi del prestito concesso ad Alitalia, ci starebbe bene Atlantia, definito "partner naturale" dal momento che si occupa di infrastrutture.



