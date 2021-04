8 Aprile 2021

(Teleborsa) - "Dobbiamo gestire 10 - 15 anni per la transizione ecologica. Dopo prenderanno il testimone i giovani, che saranno più bravi di noi". Lo ha detto stamani il Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, partecipando ad un convegno organizzato da Fratelli d'Italia sulle reti digitali. "Io ho tre obiettivi - ha detto ancora Cingolani -. Presentare entro fine mese all'Unione europea un buon Recovery Plan; dopo un mese da questo, presentare la nuova struttura del MITE, molto internazionale e con capacità tecniche; lasciare ai miei successori un pacchetto di regole acceleratrici per realizzare al più presto le promesse del Recovery Plan"

"Le difficoltà più grosse che incontro nel mio lavoro sono quelle burocratiche e amministrative. L'efficienza nel mettere a terra le opere progettate è il problema più grosso. Se prevale il concetto che il tempo non ha importanza, non faremo le opere. Ma non sarà solo un ritardo amministrativo: contribuirà a catastrofi globali. L'innalzamento dei mari non aspetta la burocrazia".

Intervenendo poi a Roma alla presentazione del rapporto della Fondazione Symbola "L'Italia in 10 selfie 2021" Cingolani ha sottolineato che "l'agricoltura italiana è una delle migliori al mondo. Nel Recovery Plan stiamo mettendo risorse importanti sulla filiera agroalimentare. Penso che dobbiamo dare grande attenzione all'uso del suolo e dell'acqua (creando nuovi invasi) e all'indipendenza energetica almeno delle aziende medie, attraverso il fotovoltaico, le biomasse, il biogas dai digestori anaerobici e dalle deiezioni animali".

Sul ruolo del gas nei prossimi anni, "è ovvio - ha detto - che abbiamo un obiettivo di decarbonizzazione al 2050, e di parziale decarbonizzazione al 2030. Dobbiamo fare il possibile per eliminare i combustibili fossili. Il gas sarà l'ultimo a sparire perché ci consentirà di portare avanti la transizione". Anche "la robotica se ben utilizzata" - prosegue Cingolani - può contribuire "al risparmio di materie prime, di energia, e di acqua".

Quanto alla messa in sicurezza dell'assetto idrogeologico dell'Italia - avverte - "non può essere fatta in fretta, perché abbiamo accumulato un certo ritardo. La soluzione in parte sta nella prevenzione: utilizzando le nuove tecnologie come satelliti, droni e sensori a terra, possiamo scoprire i problemi in tempo e intervenire. Questo meccanismo di prevenzione può essere realizzato più facilmente e rapidamente della messa in sicurezza". Ma è nella capacità di prevenire che il Paese può fare un passo in avanti - avverte il ministro -. Spendiamo 7 miliardi all'anno per riparare i danni del dissesto. Prevenire costerebbe la metà". Per Cingolani "la prevenzione vuol dire anche investire sui giovani, su programmi nelle scuole per creare una coscienza dei problemi".