Da Leonardo nuovi AW139 ai Vigili del Fuoco

(Teleborsa) - Nel padiglione delha annunciato nuovi contratti per cinque ulteriori elicotteriper il, comprendenti un pacchetto di supporto logistico integrato e addestramento per piloti e tecnici. Gli ordini hanno un valore di oltree fanno seguito all'acquisto di tre unità, di cui due già consegnate quest'anno. I cinque nuovi elicotteri verranno consegnati entro giugno 2020.L'introduzione dell'AW139, destinato a sostituire progressivamente gli elicotteri AB412, rappresenta un miglioramento sostanziale delle capacità del servizio aereo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che potrà contare sull'elicottero più moderno al mondo per operazioni di ricerca e soccorso (SAR) in mare e ambiente montano, trasporto medicale, antincendio e protezione civile. Il programma di ammodernamento della flotta prevede un'opzione per sette ulteriori elicotteri, in aggiunta agli otto già ordinati.Tra le altre dotazioni avanzate per missioni di soccorso, l'AW139 dispone di un avanzato sistema anticollisione di progettazione Leonardo, di visori notturni, di un faro di ricerca ad elevatissima illuminazione, di galleggianti di emergenza e zattere di salvataggio, di altoparlanti e di strumentazione medicale.L'AW139, dotato di due motori a turbina, è un elicottero della classe delle 7 tonnellate, è stato adottato anche dall'Aeronautica Militare, dalla Guardia Costiera, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato oltre che da numerosi operatori di trasporto medicale d'urgenza. Con questi ultimi contratti dei Vigili del Fuoco, il numero di AW139 ordinati da operatori governativi italiani sale a 61. L'AW139 conta 270 clienti, appartenenti a 70 diversi Paesi. Gli elicotteri fino ad oggi ordinati sono più di 1.100, oltre 950 dei quali già in servizio.