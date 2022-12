Da Flat Tax a Irpef, Governo studia riforma fiscale

(Teleborsa) - Il messaggio – più volte ribadito in campagna elettorale – è quello di unche non spaventi il contribuente. Per farlo però bisogna rimettere mano alE proprio questa è una delle priorità del GovernoL'idea è di partire con il nuovo anno, entro febbraio bisognerà presentare un disegno di legge delega al quale sta già lavorando il viceministro dell'Economia,La parola d'ordine è semplificazione che interesserà anzitutto l'Irpef: l'intenzione – come più volte anticipato –"con l'obiettivo di alleggerire il prelievo, in particolare per il ceto medio" ha detto Leo intervistato da Il Corriere della Sera.In parallelo si lavora allaossia il prelievo agevolato del 15% sui redditi in più dichiarati rispetto al massimo denunciato nel triennio precedente. Introdotto dal 2023 per le partite Iva si va verso un ampliamento della platea con la possibile estensione ai lavoratori dipendenti. Una riforma che però non prevede scostamenti di bilancio, quindi – spiega Leo – bisogna verificare i costi di questa come di altre misure con la Ragioneria generale", sottolinea ancora il viceministro che professa comunque ottimismoAnche se si pagherà meno, è possibile che il gettito cresca" .Recupero delle risorse che dovrebbe passare anche dal riordino delle cosiddetteIl tema – con il quale si sono scontrati praticamente tutti i precedenti Governi –