Da CDP 20 milioni per l'espansione del Gruppo Società Gas Rimini

(Teleborsa) - Sostenere la crescita dell'occupazione e incentivare l'efficientamento e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico. Questi gli obiettivi del finanziamento da 20 milioni siglato tra Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e il Gruppo Società Gas Rimini (Gruppo SGR), azienda attiva nei settori della distribuzione e commercializzazione di gas ed energia elettrica, prodotta anche da fonti rinnovabili.

Grazie alle risorse messe a disposizione da CDP, il Gruppo SGR potrà rafforzare la propria competitività attraverso l'acquisizione di aziende specializzate nelle attività di impiantistica avanzata, nel risparmio e nell'efficientamento energetico oltre che nella produzione di biometano. L'accordo, inoltre, favorirà il processo di transizione energetica del Gruppo SGR, progressivamente orientato verso iniziative e attività nel campo delle energie rinnovabili in grado di produrre benefici concreti per la collettività.



L'operazione consentirà anche importanti ricadute in termini di crescita occupazionale, con un aumento del 15% del numero dei dipendenti. Obiettivo in linea con i principi del Piano Strategico 2022-2024 di CDP, che punta a generare impatti positivi in termini sociali e ambientali del Paese, con azioni e investimenti sempre più guidati dai criteri ESG (Environmental, Social, Governance).

Il Gruppo SGR opera dal 1956 nel territorio riminese come impresa di distribuzione e vendita di gas naturale. Nel corso degli anni si è affermata nel mercato dell'energia nazionale, raggiungendo oltre 400.000 cittadini in 3.600 comuni italiani, ai quali si rivolge con una serie di competenze e di attività integrate che hanno progressivamente ampliato l'offerta dei servizi forniti. Oggi impiega più di 570 persone ed è uno degli operatori di riferimento sul territorio con un fatturato di circa 580 milioni.