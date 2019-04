Da BEI 86 milioni di euro ad Aena per miglioramento efficienza energetica in aeroporti spagnoli

(Teleborsa) -

Accordo a Madrid tra la vicepresidente Banca Europea degli Investimenti (BEI) Emma Navarro e il Presidente y Consejero Delegado de Aena S.A. Maurici Lucena Betriu, con cui BEI s'impiega a fornire ad Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, società spagnola che opera nel settore aeroportuale e proprietaria della maggior parte degli scali del Paese, n.d.r.) un finanziamento da 86 milioni di euro per il miglioramento dell'impatto ambientale degli aeroporti spagnoli grazie al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). Ciò permetterà a BEI di fornire risorse per la creazione di 635 posti di lavoro indiretti. FEIS, istituito nel 1993, è un'istituzione europea il cui scopo principale è sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

La linea di credito sarà disponibile per l'uso da parte di Aena per i prossimi due anni e consentirà di finanziare il 75% degli investimenti, previsti nel Documento di regolamentazione dell'aeroporto spagnolo (DORA) 2017-2021, per l'efficienza energetica e promuovere l'uso di energia rinnovabile nella rete di 46 aeroporti di Aena e due eliporti in tutta la Spagna.



Il finanziamento BEI consentirà di sostituire i sistemi di illuminazione degli scali con alternative a bassa energia, ottimizzare l'isolamento termico nei terminali e rinnovare i sistemi di ventilazione e le caldaie. A Madrid è prevista anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico in loco, che fornirà 13.600 MWh di energia all'anno ed eviterà l'emissione di 2.980 tonnellate di CO2, oltre a consentire l'installazione di 2.700 punti di ricarica per veicoli elettrici nei parcheggi. E' prevista in totale una riduzione del 30% delle emissioni di CO2 degli aeroporti di proprietà Aena.



"L'importanza di questo accordo è ridurre l'impatto ambientale degli aeroporti spagnoli - ha dichiarato la vicepresidente BEI Navarro - e allo stesso tempo promuovere la crescita economica e l'occupazione. Gli investimenti sostenuti dalla BEI con questo finanziamento sono in linea con una delle nostre priorità principali: l'azione per il clima. Questa azione apporta benefici reali alla nostra economia, in questo caso aiutando gli aeroporti di Aena, che hanno accolto oltre 263 milioni di passeggeri l'anno scorso, ad accedere alle più recenti tecnologie di efficienza energetica e di energia rinnovabile".



"Questo accordo dimostra ancora una volta come il Piano Juncker stia raggiungendo i nostri obiettivi di azione sul clima in tutta l'UE – ha detto il commissario europeo per l'Azione e l'energia per il clima, Miguel Arias Cañete - e dimostra inoltre che investire in misure di efficienza energetica è uno dei modi più rapidi ed efficaci per ottenere un'economia a basse emissioni di carbonio, creando al tempo stesso nuovi posti di lavoro e stimolando la crescita economica. Vorrei inoltre congratularmi con la Spagna per essere uno dei maggiori beneficiari del piano Juncker, con oltre 46 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi mobilitati".

