D-Share: Dario Pagani nuovo ad, Giuseppe Macchia confermato presidente

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione di D-Share, società controllata al 100% da AGI Agenzia Italia, news company del gruppo Eni, il 22 aprile scorso ha nominato Dario Pagani, head Digital & IT di Eni, nuovo amministratore delegato di D-Share e confermato Giuseppe Macchia, ad di AGI, alla presidenza. Completano il consiglio d'amministrazione Alessandra Ferrari, Silvia Rappini e Teresa Schiavariello.



"La nomina dei vertici di D-Share – sottolinea la nota – perfeziona l'integrazione all'interno di AGI e di Eni dell'azienda leader in tecnologie e progetti digitali per l'editoria, le imprese e le istituzioni. L'ad Dario Pagani e il presidente Giuseppe Macchia daranno ulteriore impulso a una realtà unica, che mixa l'esperienza di due mondi: la potenza degli strumenti digitali tailor-made e il giornalismo autorevole e puntuale di AGI".