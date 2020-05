d'Amico, vende nave MT Cielo di Guangzhou per 8,8 milioni dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - d'Amico Tankers D.A.C. (Irlanda) controllata operativa di d'Amico International Shipping, ha firmato un accordo per la vendita della MT Cielo di Guangzhou, una nave Handysize di portata lorda pari a 38,877 tonnellate e costruita nel 2006 presso Guangzhou ShipyardInternational (Cina), per un importo pari a 8,8 milioni di dollari.Questo accordo - si legge in una nota - consente a d'Amico Tankers di generare circa 8,8 milioni di dollari di cassa, al netto dellecommissioni ed avendo già interamente rimborsato il debito bancario a marzo 2020., ha dichiarato: "Sono lieto di annunciare la conclusione di questo accordo di, chegrazie ad un effetto di cassa netto positivo di circa 8,8 milioni di dollari. La MT Cielo di Guangzhou, costruita nel 2006, era inoltre una delle navi più vecchie della nostra flotta e attraverso questa transazione continuiamo a perseguire il nostro obiettivo di lungo-termine di controllare una flotta di product tanker giovane ed efficiente".