d'Amico vede ripresa mercato trasporto marittimo grazie raffinazione record

(Teleborsa) - Dopo un 2018 negativo per il settore, d'Amico International Shipping, società specializzata nel trasporto marittimo, vede un "serio miglioramento dei conti nella seconda metà dell'anno". A dirlo è il, intervistato a Milano, in occasione dellaPer l'imprenditore la ripresa del mercato del trasporto marittimo "avverrà abbastanza presto grazie a un aumento fisiologico della domanda" e a una "crescita della capacità di raffinazione che, nel 2019, ha toccato il record con un incremento avvenuto per il 75% in Asia e Medio Oriente".In vista della ripresa ile si concluderà il prossimo 16 aprile. "Un aumento garantito dalla famiglia che ci permetterà di irrobustire il bilancio", ha spiegato il Ceo, ricordando che il gruppo viene da un rinnovo della flotta che "ha impegnato l'azienda per circa 750 milioni di dollari".Assolutamente sì, questa ripresa la vediamo abbastanza presto per l'. Ci sono 3 milioni di barili in più al giorno, che è un dato immenso. Il 75% di questo aumento è in Asia e in Medio-Oriente. Dal momento che questi prodotti si dovranno spostare, avremo dunque un aumento di domanda per maggior consumo e uno per il dislocamento delle raffinerie stesse.L'Assemblea ci ha dato mandato di fare l', però il Consiglio ha deciso dinei confronti dei nostri azionisti attuali. Siamo certi che il mercato che ci conosce ci seguirà. La situazione fino al 2018 è stata estremamente complessa, ci aspettavamo un ritorno del mercato molto prima. Dobbiamo colmare questo divario.