(Teleborsa) - Marco Fiori, Amministratore Delegato della d'Amico International Shipping, ha comunicato al Consiglio di Amministrazione le proprie intenzioni di rassegnare le dimissioni dalla carica di Amministratore e di Amministratore Delegato della società per motivi personali, a decorrere dal 31/12/2018.



Intanto a Piazza Affari, aggressivo avvitamento per D'Amico, che tratta in perdita del 6,50% sui valori precedenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA